Mattino 5, tensione alle stelle tra Vecchi e Panicucci. Lui: "Che bella faccia", lei: "Ho anche lavorato eh"

Aria tesa negli studi di Mattino 5. Lo show mattutino che vede Federica Panicucci e Francesco Vecchi intrattenere il pubblico dalle 8:40 alle 10:50 sul quinto canale di Mediaset è stato teatro di un botta e risposta tra i suoi due conduttori che ha lasciato intendere che non tiri proprio aria buona tra i due. Sembra proprio che la Panicucci e Vecchi non si sopportino e, ancora di più, sembra essere chiaro che al giornalista 40enne non sia andato giù il fatto che la sua collega lo abbia lasciato da solo a condurre il programma durante tutte le vacanze di Natale scombinando l'equilibrio della conduzione che, per forza di cose, è ricaduta tutta su Vecchi.

La Panicucci, infatti, ha abbandonato Mattino 5 a causa di altri impegni televisivi, tornando solo oggi alla conduzione del programma. La conduttrice, infatti, si è occupata, durante le feste, di altri eventi come il Capodanno in Musica e il Concerto per la Pace, programmi per i quali ha dovuto lasciare la conduzione della fascia mattutina di Canale 5.

Al ritorno in studio, la Panicucci si è ritrovata davanti il suo collega che, però, non l'ha accolta proprio a braccia aperte e ha colto l'occasione per lanciarle una chiara frecciatina. "Che bella faccia", ha infatti detto Vecchi alla Panicucci lasciando intendere di vederla bella fresca e riposata mentre lui, stanco, ha dovuto portare avanti il programma da solo fino a oggi. E lei, che ha subito capito dove stava andando a parare Vecchi, ha risposto a tono: "Ho anche lavorato eh", riferendosi agli eventi di cui si è occupata durante le feste.

Poi la tensione è stata subito messa da parte per portare avanti la trasmissione ma siamo certi che dietro le telecamere i due abbiano continuato a dirsene quattro.