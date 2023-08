Francesco Vecchi, la battuta su Federica Panicucci e i commenti su Myrta Merlino e Bianca Berlinguer

Francesco Vecchi è stato ospite di Simona Ventura e Giovanni Terzi a La terrazza della Dolce Vita, rassegna riminese dedicata alla cultura, alla tv e al giornalismo che, nei giorni scorsi, ha trovato protagonista anche Massimo Giletti.

Tanti i temi affrontati dal giornalista, insieme a Federica Panicucci conduttore del programma quotidiano Mattino 5 in onda anche quest'anno dal lunedì al venerdì. E proprio alla sua collega Vecchi ha dedicato un pensiero nel corso del colloquio con Ventura: "Parlavate adesso di alchimia e dell'apprezzamento del pubblico quando vede questo senso di alchimia. Pensavo quindi a me e alla Panicucci... Insomma quella bella alchimia", ha ironizzato Vecchi, subito seguito dal commento della conduttrice - "Ecco, diciamo che siete partiti con il piede sbagliato" - che ha evocato una loro vecchia lite che tanto fece discutere. Il riferimento, infatti, pare andare proprio al fuorionda per il quale Panicucci si scusò in diretta con il collega: "Ieri sera è andato un fuorionda in cui credo di non averti risparmiato nulla" le parole rammaricate durante Mattino 5, "Sono umana, dico parolacce, succede di arrabbiarsi con un collega. L'importante è chiarirsi". E così, in effetti, è stato e oggi i rapporti tra loro procedono cordiali durante le dirette.

Il commento su Berlinguer e Merlino a Mediaset

Francesco Vecchi ha detto la sua sui nuovi arrivi a Mediaset, esprimendo il suo favore e anche molta curiosità. "Sono molto, molto curioso. Credo che sia un colpo dell'estate nel calciomercato, Mediaset che prende un nome come quello della Berlinguer… Il tipo di televisione che Bianca Berlinguer ha sempre fatto secondo me è una televisione che può tranquillamente inserirsi dentro Mediaset" ha detto della ex giornalista di Rai3. Nel programma del martedì sera di Rete 4 potrebbe esserci anche Michele Santoro che Vecchi ha descritto come "il padre di tutta la televisione moderna". E "a proposito di giornalismo trasparente: tutti noi sappiamo l'idea di Santoro, se vogliamo è stato lui in Italia a mostrare il fatto che uno fa un programma e ti mostra subito la linea editoriale" ha proseguito: "Infatti qui ci sarà chi lo guarda e chi non lo guarda fin dal principio. Quel giornalismo che fa finta di non avere opinioni è più subdolo perché comunque un’opinione alla fine ce l'hai sempre".

Quanto a Myrta Merlino: "Secondo me lei ha un compito molto difficile. Lei fino a quest'anno ha fatto un programma con molta rilevanza dal punto di vista degli ospiti, con un pubblico abbastanza piccolo numericamente" ha osservato Vecchi: "E passa a fare un programma che ha un pubblico molto grande e molto vasto, quindi trovo che la sfida sia più complessa per Myrta Merlino che non per Bianca Berlinguer".