Franceska Pepe e la storia col milionario americano: "L'ha mollata perché spendeva troppo"

Da quando è uscita dal Grande Fratello Vip si fa vedere solo con Pablo, il suo chihuahua, ma la notorietà porterà sicuramente tanti nuovi pretendenti per Franceska Pepe, e considerando il tenore di vita sbandierato all'interno della Casa, che si facciano avanti i benestanti! "Un cuore e una capanna" non sembra infatti il motto d'amore adatto per lei, che vanta fior fior di facoltosi spasimanti. L'ultimo? Un imprenditore americano con cui ha vissuto a Dubai per un anno.

A svelarlo - visto che lei non ha mai parlato della sua vita privata in queste settimane - è Alfonso Signorini a 'Casa Chi'. Il conduttore del Gf Vip ha spifferato quanto raccontato dalla Pepe durante i provini. Non solo. Il re del gossip ha anche fatto sapere perché la loro storia sarebbe finita: "Non sapeva cosa fare e si dava allo shopping selvaggio con la carta di credito del fidanzato. Poi lui l'ha mollata perché lei spendeva troppo". Insomma, una spendacciona anche per un riccone. Quindi fatevi pure avanti, ma meglio se col plafond illimitato...

Franceska Pepe smentisce la relazione con Vittorio Sgarbi

Etichettata come l'ex fidanzata di Vittorio Sgarbi fin dal primo giorno della sua permanenza nella Casa di Cinecittà, appena uscita Franceska Pepe ha smentito tutto. Insomma, un'altra 'favola' svelata in questa edizione del reality, come ha ribadito la modella domenica a 'Live - Non è la d'Urso', sostenendo che tra loro non c'è mai stato nemmeno un bacio e che sia stata una trovata di lui per alimentare il gossip. Versione, però, non confermata dal critico d'arte, che anzi ha rilanciato: "Sei venuta in bagno con me. Mi fai schifo. Ti ho baciata e mi ha toccato l'ucc***o". Macchina della verità in arrivo?