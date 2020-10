Pepe VS Suarez: "Franceska viveva a casa mia e non ha mai pagato l'affitto. É una scroccona"

(Nel video il confronto tra Franceska Pepe e Mila Suarez)

Franceska Pepe contro tutti. Uscita da un paio di settimane dalla Casa del Grande Fratello Vip, la modella è spesso ospite dei programmi di Barbara d'Urso e quasi sempre è costretta a difendersi da accuse più o meno pesanti. Le ultime arrivano da Mila Suarez. La top model marocchina - ex fidanzata di Alex Belli - racconta a 'Live - Non è la d'Urso' di aver vissuto insieme a Franceska, 4 anni fa, nel suo appartamento di Milano ma di non aver mai percepito un euro per l'affitto o per le bollette.

Franceska Pepe: "Ti arriverà una querela dal mio avvocato"

Calunnie inaccettabili per la Pepe, che replica: "Ti arriverà una querela dal mio avvocato, non c'è problema. Dire falsità di questo tipo non è un reato. Non ho mai convissuto con questa persona e non ci convivrei mai onestamente. Vuoi 10 euro?". Mila, infatti, sostiene di averle prestato anche i soldi per la benzina una volta. "Hai una bella fantasia per raccontare una storia così - continua Franceska - Bel coraggio. Complimenti per la faccia tosta. Non hai vergogna di niente". E la collega (ex convivente?) insiste: "Sei una scroccona. Smettila di fare la furba. Ho aperto la mia casa per te. Il tuo ex fidanzato è testimone. Abbiamo anche fatto diversi viaggi insieme, smettila di raccontare balle".

Mila Suarez: "Ha preso i miei soldi dopo uno shooting a Montecarlo"

Più tardi arriva l'accusa più grave, sempre da parte di Mila: "Siamo andate a Montecarlo per uno shooting e lei ha preso i miei soldi". A quel punto Franceska tuona: "A Montecarlo ci siamo andate in vacanza, io ero col mio fidanzato e lei è venuta come amica. Questa ragazza l'ho conosciuta ma non ci prendevamo caratterialmente ed è finita la. Non ho mai convissuto con lei. Nel 2016 vivevo nel collegio della Cattolica. Ho le prove". Mila, invece, le prove non ce le ha, ma questa storia - promette Barbara d'Urso alla fine del collegamento - non finisce qui.