Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia: “Ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti”

Clizia Incorvaia di nuovo travolta dalle critiche. L’influencer è stata sommersa da feroci attacchi nel weekend, dopo aver condiviso sui social l’impossibilità di continuare ad allattare il piccolo Gabriele, nato dalla relazione con Paolo Ciavarro.

Questa volta però a scagliarsi contro la donna non sono i leoni da tastiera, ma qualcuno molto vicino alla showgirl, l’ex marito Francesco Sarcina.

Francesco Sarcina attacca Clizia

Il frontman de le Vibrazioni ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui racconta i nuovi impegni e progetti della band, pur non mancando di rivolgere un commento al vetriolo alla ex.

Il cantante ha raccontato al quotidiano il complicato rapporto da genitori separati della piccola Nina, nata dall’unione tra i due nel 2015: “Io non ero la sua persona e lei non era la mia, oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti”, ha puntualizzato, aggiungendo: “Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”.

Nessuna replica da parte di Clizia, che su Instagram si mostra intenta a godersi la famiglia costruita con Ciavarro coronata dall’arrivo nel mese di febbraio del piccolo Gabriele.

I rapporti tesi tra gli ex coniugi

Non è la prima volta Sarcina lascia trasparire il racconte per l’ex moglie nel corso di interviste. Era già avvenuto nel 2019, quando il leader delle Vibrazioni confessò al Corriere della Sera di essere stato tradito da Clizia con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Dopo lo scandalo mediatico nel corso degli anni non sono mancate frecciatine e battutine pungenti tra gli ex coniugi.

Clizia al Grande Fratello rimproverava al cantante di guardare solo alla sua bellezza e sminuirla. Dal canto suo Sarcina ha più volte sottolineato la dipendenza della modella da like e visibilità: “I like creano dipendenza. Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le palle”, asserì in un’intervista per i Lunatici.

Nonostante le difficoltà nel rapporto con l’ex moglie, anche Sarcina, come Clizia, è riuscito in breve tempo a rifarsi una vita con la modella Nayra Garibo, da cui a Dicembre ha avuto la piccola Yelaiah.