Franco Bortuzzo: "Sono stato in silenzio due mesi, ora denuncio tutti"

"Detto fatto dopo due mesi di silenzio è ora di finirla", così inizia il post di denuncia che Franco Bortuzzo ha scritto su Instagram. Il padre di Manuel stanco delle continue offese e minacce sui social ha deciso di andare alla polizia, come mostra anche la foto che ha condiviso sul social, e "aprire un fascicolo".

"Ricordo che tutti i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale c’è ne a sufficienza per aprire un fascicolo continuerò a segnalare e aggiungere a denuncia", continua Bortuzzo. "Fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace, non vi ha detto il dottore di seguirmi nè di giudicare ogni nostro avvenimento - continua Franco - trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro". "La mia famiglia non si tocca", ha poi concluso l'uomo.

Ma nella foto che lo ritrae con alle spalle il commissariato un altro messaggio, anche questo molto duro: "Sono state raccolte molte notizie di reato tali da far denuncia. Cari leoni e leonesse da tastiera, vigliacchi, non permettetevi di nominare mia moglie, che amo, la mia famiglia o i miei cani o qualsiasi cosa mi appartenga altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le vostre carognate". Un avvertimento che non può passare inosservato e al quale si aggiunge un ulteriore sfogo: "Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi, ora rendete conto ad altri e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia. Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare con cose che istigano all’odio. E lasciate gruppi che lo fanno e che verranno perseguiti.

I problemi dopo la separazione di Lulù e Manuel

E ovvio che con le minacce e con gli haters Lulù Selassié non ha nulla a che vedere, è vero però che dopo la notizia della separazione di Manuel e Lulù i molti fan della coppia si sono scagliati contro Manuel e la sua famiglia. Franco Bortuzzo in questa storia è sempre stata una figura centrale e per alcuni, tra cui Lulù che più volte ha ammesso di non essere mai stata accettata dalla famiglia Bortuzzo, è visto come il colpevole della separazione dei due. Franco non è la prima volta che si lamenta dei così detti "odiatori" e per questo adesso ha deciso di agire denunciando.