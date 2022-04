Lulù e Manuel Bortuzzo, amore finito per colpa di papà Franco? Adesso interviene lui

Dai proclami d'amore dentro e fuori alla casa del Gf vip allo in cui Manuel Bortuzzo annuncia la fine della sua relazione con la principessa Lulù Selassiè...il passo è stato davvero breve. Ma cosa c'è dietro a questa rottura? C'è chi si è scagliato contro il nuotatore, c'è Lulù che dice e non dice e poi c'è Franco Bortuzzo, un papà tanto attento e premuroso con il figlio quanto "pesante" per la relazione. Questo è quello che traspare.

Sta di fatto che nelle ultime ore è comparso sui social un like di papà Bortuzzo che apre nuove piste. Il padre del nuotatore ha infatti apprezzato una riflessione dove si dice che l'amore tra il figlio e Lulù fosse tutto costruito a tavolino dagli autori del Gf vip, una sorta di copione studiato nei dettagli non tanto un amore travolgente come i due giovani hanno magari potuto far credere.

In realtà già durante l'idillio mostrato nella casa qualcuno aveva ipotizzato che potesse essere tutto un teatrino, ma c'era anche chi sosteneva la coppia. Chiaro è che per come è nata, una fine così improvvisa e senza troppe spiegazioni, lascia spazio all'immaginazione e insinua altrettanti dubbi.