Chi è Stella, figlia di Franco di Mare: "Era profuga a Sarajevo, la adottai a 10 mesi"

Stella, il suo amore più grande. Franco Di Mare, morto ieri a 68 anni per un mesotelioma, ha sempre tenuto il massimo riserbo sulla figlia - oggi trentenne - che ha adottato nel '92 a Sarajevo, quando si trovava in missione come corrispondente durante la guerra della Bosnia-Erzegovina. Su di lei non si sa nulla, il giornalista l'ha sempre protetta dai media, ma oggi risuonano forti le parole dette qualche anno fa a "L'ora solare", il programma condotto da Paola Saluzzi su Tv2000, dove raccontò il loro primo incontro.

Di Mare ne parlava ancora emozionato: "Andai in un orfanotrofio perché era arrivata una granata e aveva ferito due bambini. Fu un miracolo perché i bambini non erano nella mensa in quel momento lì. Non avevano granché da mangiare, la mattina davano latte e pane raffermo, però era già qualcosa". Il racconto fu nitido: "Arrivò una granata dentro la cucina e per fortuna i bambini non erano lì. Due schegge uscirono dalla cucina, perforarono le pareti e colpirono due bambini, che vennero feriti in modo non grave per fortuna. Andai lì per vedere cosa era successo e tra tanti bambini biondi c'era una bambina mora, che era anche l'unica che sorrideva. Io la presi in braccio, l'operatore mi chiese di stringerla un po' di più così entravo nella foto. Dissi 'sei matto, mi prendono in giro per un mese'. Sembrava una cosa pietistica, quindi la scostai un po' per farla riprendere bene e lei istintivamente mi si aggrappò al collo e quello fu l'inizio di una storia".

La conduttrice gli fece notare come la vita di Stella prese un'altra strada grazie a quell'incontro, ma lui la fermò subito: "Pensa quale sarebbe stato il mio di destino". Un legame forte, unico, che Franco Di Mare ha sempre tenuto lontano dai riflettori.