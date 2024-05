Franco Di Mare, oggi i funerali a Roma

Si svolgeranno oggi, lunedì 20 maggio, a Roma i funerali di Franco Di Mare. Inizieranno alle ore 14, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (chiesa degli Artisti) in piazza del Popolo. A comunicarlo è stata la famiglia dello storico inviato e direttore Rai. Di Mare è morto il 17 maggio, a 68 anni, era malato da alcuni anni di mesotelioma.

"Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo". Era domenica 28 aprile e il giornalista Franco Di Mare, 68 anni, gelava l'Italia rivelando il suo male in un'intervista con Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. A lungo inviato di guerra nei Balcani, tra i proiettili all'uranio impoverito e le polveri sollevate dalle esplosioni e dagli edifici che crollavano, aveva respirato anche particelle d'amianto. Un nemico invisibile che presenta il conto a distanza di decenni. Con Di Mare l'ha fatto e la speranza si è spenta.

Il matrimonio con Giulia poco prima di morire

Due giorni prima di morire Franco Di Mare ha sposato la sua compagna, Giulia Berdini, davanti alla famiglia: "Ce l'ha fatta a sposarsi, era contento - ha raccontato suo fratello Gino - Ero testimone e qui, al mio dito mignolo, c'è la sua fede. Non esce più ma appena riesco la riconsegno a mia moglie. Era il suo sogno quello di sposare la compagna. Ci è riuscito tre giorni fa. C'eravamo noi, le persone più care. Lui tanto è riservato e perbene che ha scritto un biglietto che abbiamo affisso in ascensore e in cui si scusava per il trambusto dei festeggiamenti. Ha invitato il condominio a brindare con noi".