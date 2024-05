Funerali Franco Di Mare: il gesto e le parole emozionanti di Giulia Berdini, sua moglie

Una chiesa gremita ha accolto Franco Di Mare per l'ultimo saluto a lui dedicato. Una cerimonia, che si è svolta nella Chiesa degli artisti di Roma, in cui è stata ricordata la sua professionalità e l'impegno che ha sempre messo nel suo lavoro. ''Lo ricorderemo come un grande amico, che amava la cucina, amava cucinare, lo sapeva fare da vero chef, ricorderemo il suo amore per la tavola, che era stare insieme con le persone. Un uomo capace di andare controcorrente, con una forte personalità ironica con la quale ha scherzato anche nei momenti più seri della malattia. Ha sempre avuto una battuta, sdrammatizzando, cercando di portare leggerezza per non aggravare e non pesare con questa sua gentilezza d'animo", ha dichiarato don Walter Insero durante l'omelia.

Presente in chiesa tutta la famiglia di Franco, la moglie Giulia Berdini ha deciso di omaggiare il marito con un breve ma emozionante discorso: "Perdonami Franco se non sorrido, forse domani. Oggi non ce la faccio. Sei stato un compagno come si leggono nei libri e spero di averti fatto felice. 'Lilli' ti amo tanto e intensamente". Subito dopo il suo ingresso in chiesa Giulia ha posizionato una rosa bianca sul feretro del marito. La rosa di colore bianco simboleggia amore puro e spirituale, proprio come il loro. Un gesto dolcissimo e commovente.

Ieri, in un'intervista a Repubblica, aveva fatto sapere che prima di addormentarsi "ci aveva fatto ridere con la sua solita ironia" e che lei e la figlia, Stella, gli avevano giurato che avrebbero portato a termine la sua battaglia. "Continuare la battaglia che ha intrapreso papà perché la sua malattia sia riconosciuta come professionale mi sembra il minimo che io possa fare per onorarlo. Con la persona con cui collaborava da anni, Jean Pierre El Kozeh, proseguiremo, come papà ha chiesto, il percorso che aveva intrapreso", ha spiegato.

"All'inizio Franco non mi aveva detto nulla, era il suo modo di proteggermi"

"All’inizio Franco non mi ha coinvolta per nulla - ha dichiarato Giulia a Repubblica -. Credo di non aver saputo della serietà della malattia per qualche mese. Ha gestito la cosa da solo con i medici e con una persona di sua strettissima fiducia. Era il suo modo di proteggermi. Franco era così: generoso all’inverosimile e allo stesso tempo discreto, cercando di dare agli altri il minimo disturbo e alle persone che amava nessuna preoccupazione".

Franco e Giulia sono convolati a nozze due giorni prima che Di Mare morisse: "Lui ci teneva moltissimo. Io un po’ meno perché non ritenevo che desse maggiore forza al nostro legame. Ma ho capito che anche quello era un altro suo modo di proteggermi, di darmi sicurezza. Era un estremo gesto d’amore che ho ricambiato con profonda gratitudine".

Al solo pensiero di una vita senza un padre e un marito così speciale e amoroso Giulia e Stella soffrono. "Quando ci penso mi manca il fiato - ha spiegato Berdini -. E quando succede provo a pensare al suo esempio, a come ha saputo affrontare tutto questo periodo, alla sua forza d’animo e alla sua dignità. E provo a reagire perché so che lui avrebbe voluto questo. Ma non so se basterà il suo esempio a farmi andare avanti".

I ricordi insieme sono molti e ora tutti fanno soffrire. Entrambe lo ricorderanno per sempre con amore. Con lui ogni istante era gioioso, "anche quelli difficili, sono stati una gioia anche perché lui sapeva come alleggerirli. Sempre una battuta pronta o, nell’ultimo periodo, uno sguardo significativo o sarcastico. E se mi vedeva piangere mi ricordava che abbiamo vissuto momenti meravigliosi e che dovevo pensare solo a quelli", ha raccontato Giulia. "Quando apro gli occhi o piango o vedo tutte le cose belle che ho fatto con papà. E sono tantissime", ha aggiunto Stella.