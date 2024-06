Franco Di Mare, la commovente dedica della moglie a tre settimane dalla morte

Sono passate solo tre settimane dalla morte di Franco Di Mare, un tempo ancora troppo breve per abituarsi a un'assenza che peserà sempre nella vita di chi lo ha amato e gli è stato vicino fino all'ultimo istante. Come Giulia Berdini, sua fidanzata da circa sette anni e sposata solo tre giorni prima di morire: "Sei stato un compagno come si leggono nei libri e spero di averti fatto felice" aveva detto la donna ai funerali del marito, scomparso il 17 maggio in seguito a un mesotelioma che solo poche settimane prima aveva raccontato in quella drammatica intervista a Che Tempo Che Fa. "Ti amo tanto Lili" era stato il saluto che gli aveva rivolto davanti alla gente presente nella Chiesa degli Artisti. E così, con quello stesso nome usato per rivolgersi a lui, Giulia Berdini ha indirizzato a Franco Di Mare un breve ma intenso pensiero in una storia Instagram.

"Un'altra settimana senza Lili. Ti amo tanto" ha scritto la moglie di Di Mare a corredo di una foto che li mostra insieme, abbracciati e sorridenti come due persone innamorate sanno essere e mostrarsi. Un pensiero che racconta di un legame forte e autentico, descritto dallo stesso giornalista come il più grande amore della sua vita: "È stata la donna che ha avuto la forza di sopportarmi, perfino quando non mi sopportavo neppure io", aveva detto. È stato il fratello del giornalista Gino Di Mare ad annunciare che Franco e Giulia si erano sposati qualche giorno prima di quel 17 maggio. Per Di Mare si è trattato di seconde nozze dopo il matrimonio con l'ex moglie Alessandra, con cui aveva adottato la figlia Stella, adottata a 10 mesi di vita quando il giornalista era inviato di guerra a Sarajevo.

Chi è Giulia Berdini, moglie di Franco Di Mare

Giulia Berdini, classe 1991, ha 33 anni ed è romana. Lavora per una società di ristorazione che opera proprio all'interno della Rai e di cui è manager. Non ha mai cercato i riflettori: in tutti questi anni non ha rilasciato alcuna intervista. Non ha figli. Giulia e Franco Di Mare hanno iniziato a frequentarsi diversi anni fa. Le voci di una loro relazione circolarono e fu Franco a confermare tutto, soprattutto per frenare i pettegolezzi in merito alla giovane età della ragazza, estranea al mondo dello spettacolo. E, soprattutto, per spiegare che la relazione era cominciata solo dopo la fine del matrimonio con la ex moglie Alessandra Di Mare.