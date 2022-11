"Vecchie ruggini": lo sfogo di Franco Di Mare dopo la lite social con Salvo Sottile

L'acceso botta e risposta tra Franco Di Mare e Salvo Sottile ha riacceso l'attenzione sul rapporto gelido tra i due colleghi. Il direttore di Rai3 e il giornalista, attuale conduttore de I Fatti Vostri, non si sono risparmiati pesanti riferimenti a vicende personali in uno scambio social successivo al caso Memo Remigi: il primo ha accusato Striscia la notizia di riproporre un vecchio video per alludere a presunte sue molestie, il secondo ha risposto all'osservazione definendo "credenze mesozoiche" quelle per cui "toccare il c**o a una donna (per giunta in tv) è’ “solo uno scherzo”.

Ma se su Twitter la conversazione tra i due si è conclusa così, con un'evidente freddezza indice di rancori mai superati, su Facebook la questione è stata nuovamente ripresa da Franco Di Mare che ha espresso ancora le sue considerazioni sul servizio del tg satirico che lo chiama in causa e citato le "vecchie ruggini" con "un personaggio televisivo" che "estrapola una frase dal mio post e prova, col chiaro intento di gettare discredito, a dargli un’interpretazione estranea ai fatti".

Il post di Franco Di Mare

"Vorrei condividere una riflessione con voi, per cercare di riportare le cose a ragione. Una volta si diceva che vengono prima i fatti e poi le opinioni. Nel mondo capovolto in cui viviamo, però, i fatti sembrano diventati una variabile superflua, senza importanza. Contano unicamente le opinioni" esordisce Franco Di Mare nel suo post Facebook: "La storia la conoscete: da mesi, con scadenza periodica, “Striscia la notizia” diffonde un video tagliato, allo scopo evidente di dimostrare una tesi diffamatoria. Per capire come andarono le cose è sufficiente guardare il servizio integrale che ho riproposto in un post precedente Oggi poi un personaggio televisivo che con me ha evidentemente qualche vecchia ruggine, estrapola una frase dal mio post e prova, col chiaro intento di gettare discredito, a dargli un’interpretazione estranea ai fatti" prosegue ancora il giornalista secondo cui tale vicenda "sarebbe ridicola se non costituisse la spia di una maniera tossica di intendere la televisione e il giornalismo".

Di Mare si scaglia così contro Striscia e il servizio che lo riguarda: "Come si fa a proporre un servizio di quasi venti anni fa, tagliandone una buona parte per sostenere una cosa falsa? Con l’informazione (e con la satira) questo modo di procedere non ha nulla a che vedere. Come si fa a fare i giornalisti e a non tener conto di tutti i dati a disposizione, prendendo in considerazione unicamente quelli che ci piacciono perché la persona di cui si parla ci sta antipatica? Il punto è che nell’epoca della interazione tra media classici e social media il fiume giornaliero di notizie scorre veloce ed è così vasto che chi guarda fatica a difendersi e a distinguere tra il vero, il verosimile e il falso. E chi sostiene il falso sa di poter contare su una sostanziale impunità" prosegue ancora.

"Ecco, il problema che si pone - e qui sta il senso di questa riflessione condivisa - è proprio questo: come è possibile che questo accada e - quel che più conta - come si fa a difendersi da porcherie del genere? Certo, esistono la legge, la giustizia… Lo so. Ma sapete bene quanto me che prima che arrivino a compimento il danno ormai è fatto e ci sarà sempre qualcuno che vi assocerà a qualcosa che non avete mai, MAI commesso" aggiunge poi il giornalista: "Che fare, allora? Forse rimane una speranza. Piccola ma indomita. Ed è quella che oggi, con media bidirezionali come i social, alla fine i “giudici” della qualità dell’informazione siate voi, e che a voi tocchi il compito di vagliare, controllare e verificare". Infine la conclusione: "Non è una cosa facile, me nome rendo conto. Le trappole sono tante e la strada è lunga. Ma vale la pena provarci, perché tenere gli occhi ben aperti è il solo argine che ci rimane per difenderci dai manipolatori e dagli imbroglioni".

La vecchia lite tra Salvo Sottile e Franco Di Mare

La lite dai toni così accesi ha dimostrato come tra Salvo Sottile e Franco Di Mare la questione sorta nel 2020 non si sia mai risolta. Allora Salvo Sottile era stato sostituito nel programma Mi Manda Rai Tre dal direttore di rete Franco Di Mare: "Non mi ha confermato e va benissimo, ci sta. L'unica cosa che mi dispiace è che non mi ha mai parlato chiaramente. Lo consideravo un amico" fu il commento di Sottile; "Ho sostituito Sottile, che non è proprietario di Mi Manda Rai Tre, con due valentissimi interni Federico Russo e Lidia Galiazzo" fu la replica di Di Mare che allora spiegò di aver voluto fare riferimento a risorse interne alla Rai.