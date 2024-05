Franco Di Mare ha sposato Giulia due giorni prima di morire

Prima di morire, appena due giorni prima di morire, Franco Di Mare aveva sposato la compagna Giulia Berdini. A rivelarlo nei giorni scorsi era stato Gino Di Mare, fratello del giornalista. L'annuncio della malattia di Franco, morto oggi per mesotelioma, un tumore molto aggressivo, era arrivato due settimane fa e, proprio in quell'occasione, il conduttore Rai disse che Giulia era stata il suo amore più importante.

Due giorni fa Gino, di professione esperto di comunicazione, ha condiviso la notizia del matrimonio pubblicando sul suo profilo Instagram una foto di un anello di rose bianche. Un post muto, senza didascalie in aggiunta. Un gesto, quello del matrimonio, che Franco ha voluto fare a un passo dalla morte, simbolo dell'amore che provava per lei. "È stata la donna che ha avuto la forza di sopportarmi, perfino quando non mi sopportavo neppure io" aveva raccontato in passato il giornalista. Per Di Mare si è trattato di seconde nozze dopo il matrimonio con l'ex moglie Alessandra, con cui aveva adottato la figlia Stella, adottata a 10 mesi di vita quando il giornalista era inviato di guerra a Sarajevo.

Giulia Berdini, classe 1991, ha 33 anni ed è romana. Lavora per una società di ristorazione, che opera proprio all'interno della Rai e di cui è manager. Il primo incontro tra i due è avvenuto infatti proprio nella sede Rai di Saxa Rubra, dove Berdini era responsabile del catering. L'amore andava avanti da otto anni, contro ogni pregiudizio sulla differenza di età: lui aveva infatti 68 anni, oltre trenta in più di lei, e aveva provato a proteggerla da ogni pettegolezzo sostenendo che era entrata nella sua vita solamente dopo la fine del matrionio con l'ex moglie Alessandra.

Giulia, dal canto suo, non ha mai cercato i riflettori: in tutti questi anni non ha rilasciato alcuna intervista. Non ha figli, ha un cagnolino di nome Lilli. Nel suo profilo Instagram è seguita da 37mila follower e racconta stralci della sua vita e la sua passione per la moda, cercando sempre di mantenersi riservata in merito alla sua storia con il giornalista. Negli ultimi mesi non ha condiviso alcuno scatto insieme, tanomeno quello del matrimonio, vissuto in segreto.