La vita di privata di Franco Gatti: dall'amore per la moglie al dolore per la morte del figlio

Franco Gatti è morto. Il famoso musicista dei Ricchi e Poveri aveva 80 anni e si è spento a Genova nella sua casa, dove viveva con la moglie Stefania Picasso. La musica è sempre stata la sua vita, con i Ricchi e Poveri ha fatto cantare generazioni e generazioni di italiani. Indimenticabili le hit "La prima cosa bella" e "Che sarà", "Sarà perché ti amo", "Voulez vous danser". La sua vita di successi professionali e anche familiari è stata bruscamente sconvolta nel 2013 con la morte, a soli 23 anni, di suo figlio Alessio.

La tragica notizia arrivò proprio mentre la band era a Sanremo, da quel momento il Festival per Gatti è diventato un evento dolce amaro come lui stesso disse a Today nel 2020, in occasione della reunion della band proprio sul palco dell'Ariston.

L'amore per la moglie e la famiglia

Molto riservati, ma uniti, Franco Gatti e Stefania Picasso hanno sempre tenuto la loro famiglia lontana dai riflettori. La stessa Picasso non è un volto della tv o dello spettacolo ed è sempre apparsa poco nel piccolo schermo. Insieme da tutta una vita hanno avuto due figli, Federica e Alessio. Federica di professione dovrebbe essere un'avvocatessa e sembrerebbe aver reso nonni di due nipoti Franco e Stefania.

La loro vita familiare è stata sconvolta dalla morte di Alessio, quando il ragazzo aveva solo 23 anni a causa di un'overdose. La coppia, a seguito della scomparsa del figlio, è stata ospite in alcuni programma televisivi in cui ha potuto ricordare Alessio. Il lutto ha sconvolto Franco che tre anni dopo, nel 2016, decise di abbandonare i Ricchi e Poveri per potersi dedicare di più alla famiglia.

La morte del figlio Alessio e l'abbandono dei Ricchi e Poveri

Nel 2020 Franco tornò sul palco dell'Ariston con i suoi amici e colleghi, cantarono un medley con alcuni dei loro brani più famosi come "Che sarà" e "La prima cosa bella". È stato un momento toccante, anche perché quel palco per Gatti è "odio e amore". Nel 2013 era a Sanremo quando gli arrivò la notizia della morte del figlio, inizialmente la causa del decesso non fu accettata da Gatti, che sperava in un risultato dell'autopsia che andasse a confutare l'ipotesi di overdose, ma purtroppo Alessio fu vittima di un mix letale di droghe e alcool. A dare la notizia della scomparsa di Alessio fu Fabio Fazio che in sala stampa annunciò la defezione dei Ricchi e Poveri per quel lutto improvviso.

"Alessio ha fatto una cazzata, la prima della sua vita, con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene. E l’ha pagata così" disse Gatti sulla morte del figlio. Aveva solo 23 anni e quella scomparsa così improvvisa ha segnato la vita non solo privata ma anche artistica di Franco: "Dopo che mio figlio Alessio è mancato la mia vita è cambiata. Io sono diverso, sul palco prima mi prendevo in giro, scherzavo sui miei baffi, sul nasone, facevo lo scemetto. Ora non me la sento più" aveva confidato il cantante annunciando il suo ritiro nel 2016. Aveva bisogno di stare in famiglia, di dedicarsi agli affetti.

"Sembra che si sia ritirato uno dei Beatles - disse parlando del grande affetto che i suoi fan gli dimostrarono - Certo, siamo popolari, ma non avrei mai pensato una cosa simile. Non posso uscire di casa che mi fermano tutti, persone dispiaciute, e mi sento un po' in colpa per il mio gesto. Ma che devo fare? L'età avanza, ho 74 anni, qualche acciacco, anche il dottore mi ha consigliato di fermarmi. Ho fatto una angioplastica ed è meglio non andare in giro per il mondo".

Nel 2019, Gatti e la moglie a Storie Italiane parlarono dei segnali che il figlio gli manda. "Perdere un figlio significa perdere un pezzo di vita" affermò Franco. Franco raccontò che Alessio si presentava in sogno alla moglie, le parlava e lei quindi poi riportava su carta quelle parole: "Quando Stefania mi dice cosa ha scritto io resto perplesso - ha raccontato Gatti - ma poi mi arrendo perché credo che mio figlio sia il mio angelo, mi aiuta, scrive a sua madre e a me".

Stefania, quattro anni dopo la morte del figlio, realizzò un video per il marito, che era ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, in cui parlò del loro dolore ma anche dell'amore: "I nostri cuori si sono spezzati con dolore straziante. Grazie a Federica (l'altra figlia, ndr) abbiamo continuato il nostro compito di genitori. Io credo proprio che il nostro sia amore".

Franco Gatti, il dolore per la morte del figlio nell'ultima intervista a Today

Franco Gatti e la malattia

Franco Gatti era affetto dal Morbo di Crohn, sindrome risvegliatasi a causa della positività al covid nel 2020. A parlarne fu lo stesso musicista a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1: "L'ho avuto da ragazzo e era sparito per 30 anni. Sono stato curato dal dottor Furnari con del cortisone, che ha fatto bene da una parte e male dall’altra, perché mi ha fatto venire la candida nello stomaco e un piccolo herpes. Mi ha quindi guarito Matteo Bassetti, con il quale dovremo prima o poi trovarci a cantare una canzone insieme".