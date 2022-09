Franco Terlizzi, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi fermato per 'Ndrangheta

Franco Terlizzi, ex pugile, pr dell'Hollywood e concorrente dell'Isola dei Famosi nel 2018, sarebbe tra i 13 destinatari del provvedimento di fermo nell'ambito di una indagine sulla 'Ndrangheta avvenuto questa mattina, 6 settembre. Terlizzi, secondo gli accertamenti, sarebbe uno dei prestanome di Davide Flachi, figlio di Pepè il boss della Comasina morto a gennaio.

La polizia ha comunicato di aver fermato un'associazione a delinquere attiva nel traffico di droghe tra cui cocaina, hashish e marijuana e all’intestazione fittizia di beni. Al vertice dell'organizzazione ci sarebbe proprio Flachi. L'operazione contro la cosca avrebbe portato al sequestro di due attività e di alcuni mitragliatori da guerra. Le investigazioni hanno ricostruito il giro di soldi che hanno portato ad una carrozzeria e ad un negozio di articoli sportivi entrambi in provincia di Milano e intestati a terze persone. Alcuni sequestri sono stati effettuati anche in Svizzera tutto ciò grazie alla ricostruzione delle rotte degli stupefacenti.

Il clan inoltre era attivo in un traffico d'armi, anche da guerra come dimostrerebbero i mitragliatori trovati, e minacciavano i clienti morosi. L'indagine è condotta dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma.

Chi è Franco Terlizzi, ex pugile e concorrente dell'Isola dei Famosi

Franco Terlizzi è nato a Bitonto, in provincia di Bari, nel 1962 ed ha partecipato alla 13esima edizione dell'Isola dei Famosi. L'ex pugile però non ha sostato per molto tempo sull'isola, infatti fu costretto ad abbandonare il programma. Non fu mai spiegato il motivo dell'abbandono repentino al reality, alcuni lo attribuirono alla violenta lite avuta con Amaurys Perez.

La sua partecipazione al reality però ha reso popolare suo figlio, Michael, che era spesso ospite da Barbara D'Urso e che poi ha partecipato a Temptation Island Vip e poi al Grande Fratello. Dopo aver abbandonato la carriera di pugile Franco è diventato persona trainer dei vip. È sposato con Ketty, con la quale ha avuto due figli: Michael e Camilla.