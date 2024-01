Lutto per Umberto Tozzi: è morto Franco, suo fratello maggiore. La foto in suo ricordo

È morto a 79 anni Franco Tozzi, il fratello maggiore di Umberto, il noto cantautore. Franco era nato a Rodi Garganico il 26 marzo del 1944 e si trasferì insieme alla famiglia a Torino negli anni '60 arrivato a Torino con la famiglia negli anni '60. "Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace Franco", ha scritto Umberto sulla sua pagina Facebook. Poi su Instagram condivide una foto in bianco e nero che lo ritrae insieme al fratello e aggiunge: "Ciao Franco".

Anche Franco aveva la passione della musica e infatti per inseguire il suo sogno lasciò il lavoro allo stabilimento della Lancia di Chivasso. Nel 1964 ha vinto al Festival di Castrocaro con il brano "Due case, due finestre", nel 1965 partecipa di diritto al Festival di Sanremo in coppia con Johnny Tillotson poi ad "Un disco per l'estate" dove si classifica al 2º posto (dietro a Orietta Berti) con quella che ancora oggi è la sua canzone più famosa, "I tuoi occhi verdi". Il disco venderà circa 800.000 copie.

Nel 1966 torna al Festival di Sanremo in coppia con Bobby Vinton con la canzone "Io non posso crederti" poi parteciperà negli anni più volte a "Un disco per l'estate". Forma anche il complesso Franco Tozzi Off Sound, in cui alla chitarra vi è il fratello Umberto. Con questa formazione pubblica fra l'altro, nel 1970, il 45 giri "Qui": è l'esordio come cantante di Umberto Tozzi che canta la prima strofa del brano. Umberto lavorerà come chitarrista nei concerti live del fratello con il complesso "Il Suo Primo Amore", più o meno continuamente sino al 1975.

Franco Tozzi nel corso della sua carriera pubblica decine di singoli e cinque album. Nel 1995 torna sulle scene con l'album "Ecco Perché". La title track è una canzone scritta e composta appositamente per lui, per l'occasione, dal fratello Umberto. Nel gennaio 2016 per festeggiare i 50 anni di carriera pubblica l'EP "Cinquanta" con due nuove canzoni. Nell'aprile 2018 Franco Tozzi partecipa alla trasmissione televisiva MilleVoci e nel giugno nasce il Team Tozzi formato da Franco Tozzi alla voce, l'autore di liriche Ermanno Capelli per la composizione dei testi, il tastierista e compositore di musiche Riccardo Lasero e Manuel Marzano alla chitarra e nel ruolo di co-compositore. Nel luglio 2018 esce su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Franco Tozzi, "Anna Anna". Il 7 febbraio 2019 viene pubblicato il singolo della canzone "I pazzi siete voi", proposta dal Team dell'artista per il 69º Festival di Sanremo 2019, ma non viene ammessa alla gara.