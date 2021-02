Chi è Frank Faricy, l'imprenditore americano che sposerà l'ex velina Ludovica Frasca

Ieri la proposta di nozze. Da un anno l'influencer vive in Florida per amore

Fiori d'arancio in arrivo per Ludovica Frasca. Ieri l'ex velina di Striscia la notizia ha annunciato di aver ricevuto la proposta di nozze da parte del compagno Frank Faricy. Ma chi è il futuro sposo, ignoto (tendenzialmente) al mondo dello spettacolo? L'uomo è riuscito a rapire il cuore della bellissima influencer - reduce dalla fine della relazione con il conduttore Luca Bizzarri - nel giro di un anno, arrivando a bruciare tutte le tappe con il matrimonio già all'orizzonte.

Chi è Frank Faricy, (futuro) marito di Ludovica Frasca

Imprenditore londinese, Frank Faricy è Founder & CEO della XGen, società fondata nel 2017 che si occupa di intelligenza artificiale. Al momento la sua professione si svolge in Florida ed è per questo che la stessa Ludovica nell'ultimo anno ha cominciato una vita 'nomade' tra l'America e l'Italia.

La proposta di nozze

La proposta di nozze è stata raccontata dall'ex velina su Instagram. “Ah, ci siamo dimenticati di dirvi una cosa riguardo ieri sera! I SAID YES”, ha scritto ai fan sfoggiando all'anulare il brillocco regalo dal compagno. "L’altro giorno ho vissuto un sogno - ha raccontato l'ex velina - Dalla mattina alla sera. È stato tutto perfetto e oltre quello che avrei mai potuto immaginare. È stato romanticissimo e dolcissimo. Quando Frank si è inginocchiato io ridevo dal nervosismo. Non mi è uscita una lacrima perchè non potevo crederci. E penso anche di avere avuto una reazione super goffa nonostante siano anni che mi immagino una scena del genere".

E ancora: "La gente pensa che vivere sotto i riflettori o avere un lavoro che ci fa diventare conosciuti ci renda automaticamente delle persone senza complessi ne’ paure. Invece non è cosi?. E la mia paura è sempre stata la solitudine. Aver trovato l’anima gemella e? un concetto che un anno fa, dopo tante disavventure private, mai avrei pensato di trovare. E un amico mi disse, lo incontrerai tra poco. E cosi? è stato. Ecco questo per dire alle ragazze: l’altra sera ho vissuto il momento piu? dolce, bello e romantico della mia vita. Io, che in amore pensavo di essere non proprio fortunata. Se è capitato a me, capitera? anche a voi!".

Gli amori di Ludovica Frasca

Nel passato di Ludovica Frasca diversi amori famosi, reali oppure semplicemente attribuiti. Di certo c'è stato il legame col conduttore e comico Luca Bizzarri, durato un paio di anni e terminato nel 2017. In seguito di parlò di una liaison (mai confermata) col cantante Cesare Cremonini, oggi felicemente fidanzato con la compagna Margherita Maggiore. Ma il cuore della velina è stato davvero rapito solo dal giovane Frank.