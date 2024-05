Franco Di Mare, il fratello racconta gli ultimi momenti: "Prima di andarsene mi ha chiesto di portarlo al mare"

Sono giorni di dolore immenso per la famiglia di Franco Di Mare, morto ieri a 68 anni per un mesotelioma, malattia di cui aveva recentemente parlato pubblicamente per la prima volta. Il giornalista se n'è andato circondato dagli affetti più cari, consapevole fino alla fine, come fa sapere il fratello Gino in un'intervista a La Repubblica: "Se n'è andato senza soffrire, lucido. C'è un particolare però che non riesco a togliermi dalla testa. Franco è morto alle 17.17 di venerdì 17. Uno potrebbe dirmi 'Sei napoletano, sei scaramantico'. Mi chiedo invece come sia possibile che mio fratello se ne sia andato in questa data e ora così particolari".

Gino Di Mare racconta gli ultimi momenti vissuti accanto al fratello: "Prima di addormentarsi mi ha chiesto 'Mi porti ancora al mare?'. Il nostro mare è Posillipo, lì siamo nati e abbiamo trascorso la nostra infanzia. Lì mio nonno Francesco Di Mare ha insegnato a Franco a nuotare, al Lido Ondina". La malattia lo aveva provato molto negli ultimi tempi, "malattia professionale" la definiva, continua Gino: "Mio fratello è stato in Bosnia, in Kosovo, in Macedonia. Certo non l'ha preso a casa il mesotelioma. La Rai gli ha voltato le spalle nel momento più delicato della sua carriera. Lui ha dato la vita per la Rai".

Il matrimonio con Giulia

Due giorni prima di morire Franco Di Mare ha sposato la sua compagna, Giulia Berdini, davanti alla famiglia: "Ce l'ha fatta a sposarsi, era contento - racconta suo fratello - Ero testimone e qui, al mio dito mignolo, c'è la sua fede. Non esce più ma appena riesco la riconsegno a mia moglie. Era il suo sogno quello di sposare la compagna. Ci è riuscito tre giorni fa. C'eravamo noi, le persone più care. Lui tanto è riservato e perbene che ha scritto un biglietto che abbiamo affisso in ascensore e in cui si scusava per il trambusto dei festeggiamenti. Ha invitato il condominio a brindare con noi".