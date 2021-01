"Mia sorella Stefania Orlando mi ha cancellato": il marito della showgirl risponde

(Nel video Simone Gianlorenzi risponde al fratello di Stefania Orlando)

"Mia sorella mi ha cancellato", così Gianni, il fratello di Stefania Orlando, a 'Domenica Live'. L'uomo, nato da una precedente relazione della mamma della showgirl, dice di non avere rapporti con sua sorella, tantomeno con l'altro fratello Fabio Massimo. "L'ho vista 5 minuti l'estate scorsa - ha raccontato ancora - Non sono stato nemmeno invitato al matrimonio. Non ho mai fatto un Natale con lei, non abbiamo foto. L'ho cercata per anni ma non c'è mai stata una risposta positiva dall'altra parte".

Barbara d'Urso ha poi fatto ascoltare queste parole al marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, che ospite a 'Live - Non è la d'Urso' ha risposto: "Le date non coincidono molto con quello che ha raccontato. Mi dispiace che si sia fatto avanti solo adesso. Non è un fratello segreto, semplicemente non c'è rapporto perché sono 40 anni che vive a Parigi". Nessun rancore o episodio specifico che li ha fatti allontanare, ha spiegato il musicista, ma di base un rapporto che non è mai esistito: "Quando se n'è andato Stefania era talmente piccola - continua Gianlorenzi - Non si sono frequentati, non si sono conosciuti".

Stefania Orlando non ha invitato il fratello al matrimonio

Sull'assenza di Gianni al matrimonio, celebrato nell'estate del 2019, il marito di Stefania Orlando non accampa scuse: "Onestamente non so perché non lo abbiamo invitato, semplicemente perché effettivamente non ci sono molti rapporti. Ogni volta che viene però ci siamo sempre visti. La figlia ha vissuto a Roma, l'abbiamo frequentata, ci sono anche le foto sul profilo Insagram di Stefy. Ora queste cose che dice mi sembrano un po' forti". Un rapporto, quello tra Stefania e suo fratello Gianni, che ha sicuramente bisogno di un chiarimento. Quando la Orlando uscirà dalla Casa sarà questo il primo confronto.