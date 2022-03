4 anni senza Fabrizio Frizzi, il dolore di Antonella Clerici in questo post

Sono passati 4 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi e il suo ricordo è sempre forte in amici, colleghi e nel pubblico che lo ha tanto amato. Tra le persone a lui più vicine Antonella Clerici, che ha più volte dichiarato come la scomparsa del conduttore - avvenuta a causa di una grave malattia - l'abbia cambiata profondamente.

La conduttrice di E' sempre mezzogiorno ha pubblicato su Instagram una foto di diversi anni fa, quando Frizzi e Conti le avevano fatto un'improvvisata a La prova del cuoco: "Sono già passati 4 anni - ha scritto - Com'è cambiato questo mondo senza di te. Mi manca la tua allegria e la tua inconfondibile risata. Sempre e per sempre nei nostri cuori". Nel post il tag a Carlo Conti, altro grande amico del conduttore scomparso, e alla compagna Carlotta Mantovan, mamma della piccola Stella. Madre e figlia si sono trasferite in Francia, ma in estate trascorrono spesso diversi giorni di vacanza proprio con Antonella Clerici.

Il post di Antonella Clerici

Antonella Clerici e il legame con Stella

Per Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi - che oggi ha 9 anni - Antonella Clerici è come una zia. La conduttrice ha sempre avuto un bel rapporto con la famiglia del conduttore, ma dopo la sua morte si è avvicinata ancora di più a Carlotta e alla bambina. Nonostante la lontananza, si sentono spesso e come possono trascorrono del tempo insieme. E' il modo migliore che ha la conduttrice per dimostrare tutto il suo affetto all'amico che non c'è più.