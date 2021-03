Fulvio Abbate contro Tommaso Zorzi dopo la querela: la replica è al vetriolo

Non si è fatta attendere la replica di Fulvio Abbate all’annuncio di una querela da parte di Tommaso Zorzi che ieri ha comunicato l’intenzione di adire le vie legali contro di lui pubblicando sui social il messaggio privato destinato all’ex coinquilino del GF Vip.

“Sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando mer*a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano a essere infrequentabile per molti”, si leggeva nel testo di Zorzi: “Detto questo oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti”. Il lapidario avviso è stato reso noto dopo una serie di Storie Instagram relative alle accuse ricevute da alcuni utenti per il mancato confronto con Giorgia Meloni durante la puntata del Maurizio Costanzo Show. A stretto giro, dunque, la replica al vetriolo di Fulvio Abbate che, su Twitter, ha puntato ancora una volta il dito contro l’influencer.

La dura replica di Fulvio Abbate alla minaccia di querela di Tommaso Zorzi

Appresa la notizia dell’intenzione di querelarlo, Fulvio Abbate ha commentato la vicenda rincarando la dose contro Tommaso Zorzi

“Ricevo una minaccia di querela condita di insulti da tal #TommasoZorzi. Il soggetto ha ritrovato la parola. Peccato gli sia mancata davanti alla #Meloni al #MaurizioCostanzoShow. Lì non un cenno da parte sua sui diritti #LGBTQ. Ora e sempre Resistenza”, ha scritto in un tweet lo scrittore rilanciando poi la possibilità di una controquerela per le parole usate dall’influencer contro di lui: “Dimenticavo: i miei cari legali mi segnalano che se c'è qualcuno che deve temere una controquerela per diffamazione è il signor Tommaso Zorzi, visti gli insulti che mi ha rivolto pubblicamente. Adesso è davvero tutto. Ora e sempre Resistenza!”.

I motivi per i quali il vincitore del GF Vip ha deciso di adire le vie legali contro lo scrittore, primo eliminato di questa edizione del reality, sono da individuare negli ultimi tweet che gli ha riservato durante il suo incontro con Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show, ma non solo, visto che anche nei mesi scorsi Abbate ha espresso una certa antipatia nei suoi confronti in modo schietto e diretto.