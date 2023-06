Funerali Berlusconi, i figli e Marta Fascina in lacrime in prima fila: le foto

Al Duomo di Milano sono arrivati insieme al feretro di Silvio Berlusconi i suoi cinque figli. Pier Silvio e Marina, nati dal matrimonio con Carla Dall'Oglio, e poi Barbara, Eleonora e Luigi, figli del cavaliere e di Veronica Lario, hanno raggiunto i banchi del Duomo di Milano in silenzio, con il volto segnato dalla commozione. Lacrime impossibili da trattenere per Marina e anche per Marta Fascina, ultima compagna di Silvio, arrivata insieme alle persone più vicine all'uomo che no ha mai lasciato fino all'ultimo istante di vita. Con loro anche Paolo, fratello di Silvio.

I cinque figli si sono seduti nelle prime file, davanti a quella dove Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio, e Maria De Filippi si sono viste prima che iniziasse la cerimonia funebre.

L'arrivo di Francesca Pascale

Tra le 2300 persone presenti all'interno del Duomo anche Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. Legati per 8 anni, dal 2011 al 2019, tra loro era rimasto un ottimo rapporto. A riprenderla il giornalista Alessio Lasta, che ha poi condiviso il video tra le storie Instagram: l'attivista, in tailleur nero, piange mentre si dirige verso la cattedrale e non rilascia dichiarazioni. Con lei non c'è la compagna Paola Turci. "Era la mia vecchia vita e oggi è morta con lui" ha fatto sapere ieri in un'intervista a Repubblica, aggiungendo: "Ho un peso sul cuore, le parole mancano. Siamo esseri umani: e se c'è stato l'affetto, un sentimento profondo a legare due persone, non lo puoi resettare, non siamo robot. Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi. È un po' come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante".