Perché i figli di Berlusconi non hanno letto lettere al padre, anche se Marina avrebbe voluto

Un particolare ha colpito il pubblico durante il funerale di Silvio Berlusconi, che si è svolto oggi in Piazza Duomo a Milano. Stiamo parlando del fatto che nessuno dei cinque figli - Marina, Piersilvio, Barbara, Luigi e Eleonora - ha letto pubblicamente lettere al padre, un rituale che solitamente avviene durante le esequie. Ma dietro questa scelta c'è un motivo, che ha a che fare con la tipologia specifica del rito ambrosiano con cui si sono svolti i funerali.

A specificarlo è stata Elena Guarnieri, inviata in piazza per Canale 5. "La procedura di queste cerimonie non prevedono altri interventi (oltre a quello del sacerdote, ndr)", ha spiegato. "Forse Marina avrebbe voluto leggere qualche cosa ma i riti come questo non lo prevedono". Marina, 56 anni, "ha sempre avuto col padre un rapporto particolare", ha raccontato la giornalista Cesara Bonamici, conduttrice dello speciale funerali Mediaset.