Funerali Berlusconi, i genitori di Marta Fascina in seconda fila

Un legame profondo e familiare quello tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, la sua ultima compagna. La 33enne gli è stata vicino fino all'ultimo, fino a stanotte, in quella che è stata l'ultima notte del Cavaliere nella sua amata villa di Arcore. Alle 14 è partito il corteo funebre che ha portato il feretro del leader di Forza Italia al Duomo di Milano, dove si è svolta la funzione. Dietro al carro Marta con i 5 figli dell'ex premier e suo fratello Paolo.

Nella cattedrale la compagna di Berlusconi era in prima fila, accanto a Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Dietro di lei - sulla stessa panca dove erano sedute Silvia Toffanin con i figli e Maria De Filippi - i genitori Oronzo e Angela, anche loro molto vicini al Cavaliere, da più di due anni legato alla figlia. "In questi mesi sono stati loro a sostenere Marta Fascina" ha detto Cesara Buonamici, commentando le immagini della cerimonia funebre in diretta, e ha aggiunto: "Lei era in ospedale, non si è mai spostata, ed erano loro ad andare lì per vedere la figlia".

Esclusa dal patrimonio, in quanto non sposata con Silvio Berlusconi, secondo le ultime indiscrezioni il Cavaliere avrebbe aggiornato proprio prima dell'ultimo ricovero il testamento, con la volontà di destinare un lascito in denaro a Marta Fascina.

