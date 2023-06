Berlusconi, l'omaggio di Mediaset e di tutte le aziende alla fine dei funerali

Cinquemila palloncini liberati in cielo alla fine dei funerali: così Mediaset e tutte le aziende di Silvio Berlusconi hanno voluto omaggiare l'imprenditore quando il feretro è stato portato fuori dal Duomo. Finita la funzione religiosa, le immagini trasmesse in diretta dallo speciale del Tg5 hanno mostrato l'inatteso pensiero per lui, come un ringraziamento per i tanti anni trascorsi insieme.

Proprio per loro, per tutti i dipendenti delle aziende fondate dal padre, Pier Silvio ha voluto rompere il silenzio per la prima volta dalla notizia della morte del padre: "Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva: 'Sono orgoglioso di te e di quello che fai'. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla" ha scritto in una lettera diffusa dal Tg5: "È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una amatissima creatura. Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti uno per uno".