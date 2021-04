Harry ai funerali del principe Filippo, ma senza Meghan: “I medici glielo hanno sconsigliato”

Il principe Harry sarà ai funerali del nonno, il principe Filippo, che si terranno sabato prossimo. Lo ha annunciato Buckingham Palace, precisando che, invece, non volerà dagli Stati Uniti al Regno Unito la moglie Meghan, sconsigliata dai medici ad affrontare il viaggio in considerazione dell’avanzato stato di gravidanza. La conferma arriva dopo le indiscrezioni sulla decisione della coppia di presenziare alle esequie del duca di Edimburgo: “Lui ci sarà, naturalmente, non importa quanto difficili siano i rapporti con la famiglia”, raccontavano le fonti in riferimento alle recenti polemiche suscitate dalla controversa intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey.

Secondo le attuali regole, i viaggiatori internazionali che intendono fare ingresso nel Regno Unito devono risultare negativi al test del Covid almeno 72 ore prima della partenza e poi sottoporsi ad una quarantena di 10 giorni dopo il loro arrivo. Sono però previste eccezioni per chi deve partecipare al funerale di un parente stretto che ha il permesso di uscire temporaneamente dall'autoisolamento per partecipare alla cerimonia, deroga che, molto probabilmente, varrà per il nipote del principe.

Il protocollo per i funerali del principe Filippo

I media britannici anticipano alcuni dettagli dei funerali del principe Filippo, che si svolgeranno sabato 17 aprile a partire dalle 15 (le 16 in Italia). Il giorno del funerale, il feretro verrà trasportato per il breve percorso che separa gli appartamenti reali del Castello di Windsor dalla St George's Chapel, dove si svolgerà la cerimonia. Membri della famiglia reale, compreso l'erede al trono Carlo, seguiranno a piedi il feretro, mentre la regina raggiungerà la cappella separatamente. Dopo la cerimonia, il duca di Edimburgo sarà interrato nella Volta Reale della cappella, dove sono sepolti numerosi membri della famiglia reale, compresi tre sovrani: Giorgio III, Giorgio IV e Gugliemo IV.

Nel Coro della Cappella di San GIorgio è invece sepolto Enrico VIII, uno dei monarchi più importanti della storia inglese e britannica. A partire dal XIX secolo, la St George's Chapel e (nel caso della regina Vittoria) i vicini Frogmore Gardens hanno sostituito l'Abbazia di Westminster come luogo di sepoltura dei menbri della monarchia britannica. Anche la regina Elisabetta ha già scelto la Cappella come luogo della propria sepoltura.