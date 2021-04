Le lacrime della regina Elisabetta e William e Harry che tornano a parlarsi

Una cerimonia ristretta, lontana dal fasto di un funerale di Stato, ma non per questo meno imponente. Gli occhi del mondo oggi erano su Windsor, per i funerali del principe Filippo, duca di Edimburgo. Ma l'attenzione era puntata anche sulla regina Elisabetta, vedova dopo più di 70 anni di matrimonio, che ancora una volta ha mostrato forza e dignità, sebbene durante la cerimonia la sua commozione fosse più che evidente.

Il dolore della regina Elisabetta durante i funerali del principe Filippo

La sovrana ha seguito da sola il funerale del marito, seduta tra i banchi del coro della cappella di St. George, curva e con gli occhi lucidi. Al termine della cerimonia, la regina è stata accompagnata fuori dalla cappella dall'arciprete di Windsor e dall'arcivescovo di Canterbury. La sovrana è poi salita su una Bentley di stato che l'ha riaccompagnata negli appartamenti reali del Castello di Windsor, mentre anche gli altri membri della Royal Family lasciavano la cappella per lo più a piedi.

William e Harry sono tornati a parlarsi in pubblico

William e Harry, che avevano camminato “separati” dal cugino Peter Phillips seguendo il feretro del nonno dal Castello di Windsor alla cappella di St. George, sono stati anche loro molto osservati, alla ricerca di un qualsiasi gesto che lasciasse trapelare qualcosa dei rapporti che ora intercorrono tra i due fratelli. E infatti non è sfuggito alle videocamere e agli obiettivi dei fotografici che hanno seguito la cerimonia il fatto che i due figli del principe Carlo sono tornati effettivamente a scambiare qualche parola in pubblico alla fine del funerale. Una volta usciti dalla cappella, William e la moglie Kate si sono incamminati a piedi, seguiti dal principe Harry. Il duca di Sussex ha iniziato prima a parlare con la cognata Kate, poi alla conversazione si è unito anche il principe William. I tre hanno seguito la cerimonia separati: William e Kate seduti vicini, Harry più distanziato e solo.

I due principi e la duchessa di Cambridge sono stati visti conversare dopo la funzione, durante quella che è stata la loro prima apparizione pubblica insieme da più di anno, ossia dal quel marzo 2020 in cui i due fratelli avevano presenziato a una messa nell'abbazia di Westminster.

L’amico di Harry, Tom Bradby, che ha seguito la diretta del funerale per il canale ITV, ha commentato: "I funerali sono un momento di riconciliazione e questo è uno spettacolo che, siamo onesti, molti volevano vedere. Non da ultimo la famiglia stessa".