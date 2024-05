Funerali Franco Di Mare, Bruno Vespa: "Dopo quell'intervista la Rai si è risvegliata per lui"

Sono stati in tanti a rendere omaggio oggi ai funerali di Franco Di Mare. Colleghi, dirigenti Rai, conduttori televisivi, politici hanno riempito la chiesa degli Artisti, la basilica di Santa Maria in Montesanto nel centro di Roma, dove si è svolta la funzione religiosa per il giornalista morto venerdì all'età di 68 anni in seguito a un mesotelioma. Maurizio Gasparri, Alberto Matano, Nunzia De Girolamo, i vertici Rai Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, la presidente Rai Marinella Soldi, l'attore Beppe Fiorello, Bruno Vespa.

Quest'ultimo ha voluto ricordare Di Mare dopo la funzione: "Ci sentivamo continuamente, con messaggi privati. Il suo messaggio di commiato è stato veramente bellissimo", ha affermato fuori dalla chiesa degli Artisti. "Franco era così generoso che era difficile non volergli bene. Credo anche di essere stato il suo direttore" ha aggiunto sorridendo. Quanto all'ultima intervista rilasciata a Fabio Fazio durante la quale Di Mare ha rivelato della sua malattia chiamando in causa la Rai: "È stata un'intervista molto toccante, in cui si è vista tutta l'umanità di Franco anche in un momento difficile, e mi fa piacere soprattutto che dopo quell’intervista la Rai, che si era addormentata, si sia risvegliata per lui. I dirigenti della Rai oggi presenti? Doveroso", ha concluso.

Francesco Giorgino, poi, ha definito il collega come "una persona perbene attaccata al giornalismo autentico", mentre Beppe Fiorello, protagonista della fiction L'angelo di Sarajevo, tratto dalla storia vera di Franco Di Mare raccontata nei suoi libri, Non chiedere perché e Il cecchino e la bambina. Emozioni e ricordi di un inviato di guerra, ha confidato il suo rammarico per la scomparsa di Di Mare legandolo a quelle immagini.

"Il film è interessante se si pensa che Franco rimarrà per sempre in quelle immagini. Era ispirato al suo libro, alla sua storia, però ha raccontato forse la parte più alta della sua vita, la più poetica e meravigliosa", le parole dell'attore. Il film da lui interpretato racconta la storia di vita del giornalista che adottò una bimba, Stella, portandola via dall'inferno della guerra di Sarajevo. Quella bambina "che Franco ha portato via dalla guerra oggi è qua", ha detto ancora Fiorello: "Sono veramente dispiaciuto, addolorato, ci sentivamo spesso e parlavamo della vita, del lavoro, mi mancherà molto".