Funerali Ivano Marescotti: amici e parenti cantano "Bella Ciao" in lacrime | VIDEO

Commovente l'uscita del feretro dalla sala gremita dell'ex convento di San Francesco a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. L'attore è morto domenica, dopo una battaglia contro il cancro

Una vita intera che scorre davanti agli occhi, proprio come un film. L'ultimo saluto a Ivano Marescotti, scomparso domenica all'età di 77 anni, al termine di una battaglia contro il cancro, è stato questo. Un grande racconto della vita, dell'arte, dell'impegno politico e infine della morte di un uomo "autentico e unico", per usare le parole della moglie Erika Leonelli. Commovente l'uscita del feretro dalla sala gremita dell'ex convento di San Francesco a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, terra d'origine dell'artista, con l'ultimo saluto all'attore accompagnato dal coro di Bella Ciao.

Crediti video RavennaToday