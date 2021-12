Furto in casa di Tommaso Zorzi: "Stiamo tutti bene"

Tommaso Zorzi è stato vittima di un furto. Ignoti sono entrati nel suo appartamento a Milano e, secondo quanto scritto da Dagospia sarebbero state trafugate borse di "Hermes e Birkin".

Zorzi stava tornando nella city dopo una vacanza a Taormina, l'influencer ha voluto rassicurare i suoi follower assicurando che lui e la sua famiglia stanno bene: "Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento. A presto, Tommy".

Molti gli amici che hanno scritto messaggi di sostegno all'influencer, che al momento è impegnato nel programma Drag Race, come quello di Jo Squillo "Caro Tommy, il furto in casa è una grande tragedia, spero che non ti abbiano rubato cose a cui sei affezionato".