Gabriel Garko fa 50 anni. Al party privato anche Eva Grimaldi con Imma Battaglia

Gabriel Garko ha fatto 50 anni! L'attore di fiction ed ex modello, infatti, è nato proprio il 12 luglio di cinquant'anni fa a Torino e, allo scoccare della mezzanotte, ha deciso di festeggiare per bene questo traguardo con pochi ma stretti amici. Runiti in un locale della Capitale, Garko con i suoi amici di sempre, ha spento le sue 50 candeline e ha condiviso il momento con tutte le persone che gli vogliono più bene. Tra tutti sono stati diversi i volti noti presenti al party tra cui Maria Grazia Cucinotta e anche l'ex fidanzata di Garko, Eva Grimaldi che era presente alla festa insieme alla sua attuale compagna Imma Battaglia. I due, infatti, sono sempre rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro relazione di otto anni che, successivamente, avevano rivelato fosse solo un rapporto di copertura. Lui, infatti, ha fatto coming out nel 2020 durante la sua presenza come concorrente al GFVip mentre lei, oggi sposata con la Battaglia, con la quale era insieme, segretamente, già dal 2010, ha dichiarato la sua omosessualità sempre al GF Vip ma tre anni prima di Garko.

Dario Oliviero, vero nome di Gabriel Garko, ha raggiunto oggi il mezzo secolo di vita e, in occasione di questa grande tappa, nonostante la sua popolarità, ha scelto di fare le cose in piccolo e riservarsi una cenetta fuori con i suoi legami più stretti, tra candeline, bottiglie stappate, musica e tanto vero divertimento.

Il gruppetto di amici ha fatto baldoria fino a tarda notte ma sembra proprio che i festeggiamenti per Gabriel non finiscano qui. Staremo a vedere.