"Un bacio e molto altro", Gabriel Garko e il messaggio per l'amante (ex?)

Gabriel Garko e le pene d'amore sui social. O almeno così pare. Nella serata di ieri l'attore torinese ha pubblicato una raffica di Instagram Stories in cui dedica una sfilza di canzoni struggenti ad una misteriosa metà perduta. Da 'I will always love you' di Whitney Houston a Fenomenale di Gianna Nannini.

Gabriel si inquadra col volto semicoperto, cappellino in testa e camicia bianca di lino. "Non so chi ti bacerà quando me ne sarò andato, quindi ti amerò ora, come se fosse tutto ciò che ho", suona la canzone Love me now di John Legend. E Garko in didascalia aggiunge un criptico: "Bacio e molto altro...".

Immagini che lasciano intendere problemi di cuore in corso. Sono passati ormai mesi da quando il divo delle fiction si è dichiarato innamorato (senza mai rivelare il nome della persona che occupa il suo cuore), ma da quello che si intuisce la love story starebbe vivendo un momento complicato.

Di recente si è parlato inoltre di una presunta relazione con Gabriele Rossi, attore e ballerino conosciuto sul set de 'L'onore e il rispetto', che proprio nei giorni scorsi è stato paparazzato insieme a Rocco Casalino (reduce dalla fine della storia con l'ex compagno cubano). Mai però Garko ha confermato una eventuale liaison: "Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all’interno delle mura di casa mia".