Gabriel Garko spiazza Barbara d'Urso, la battuta a luci rosse: "Mi piace stare dietro... alla macchina da presa"

Un Gabriel Garko così spontaneo non si era mai visto. Dopo il coming out, l'attore non è più lo stesso. Si è liberato finalmente dalla maschera (anzi, "scafandro", lo ha definito lui) del tenebroso sex symbol che ha indossato per anni ed ora si mostra nelle sue vesti più ironiche e divertenti. Lo dimostra - su tutto - una battuta fatta ieri a 'Live - Non è la d'Urso', dove è stato ospite per parlare della sua sessualità e del nuovo compagno Gaetano.

La battuta a Barbara d'Urso

Incalzato sui progetti futuri dalla conduttrice Barbara d'Urso, Gabriel si è lasciato andare ad una battuta bollente. "Mi piace stare dietro... alla macchina da presa, intendo. Ormai devo stare attento a come parlo... In termini tecnici si dice 'stare dietro'". Risate in studio, con la presentatrice che ci ha scherzato su.

Gabriel Garko regista

Proprio a proposito del futuro professionale, l'artista 48enne ha chiarito che non tornerà più sul piccolo schermo per parlare della sua vita privata. A chi, proprio ieri sera, lo ha accusato di aver fatto coming out per un ritorno economico, ha risposto che l'ospitata da Barbara è figlia di un accordo d'amicizia che i due avevano stretto in precedenza. Oggi il sogno è quello, appunto, di esordire come regista: avrebbe preparato già due sceneggiature. Non solo: presto uscirà un libro scritto di suo pugno.

Intanto l'amore prosegue a gonfie vele. L'intervista di ieri è stata l'occasione per rivelare il suo amore per Gaetano, giovane compagno 23enne con cui fa coppia da qualche settimana: "E' una persona tranquilla e riservata", ha detto nel mezzo di una romantica dichiarazione d'amore (QUI IL VIDEO).

