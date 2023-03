"Fammi vedere il cul* e tutto il resto": Gabriel Garko racconta il provino hot con Tinto Brass

Gabriel Garko è uno dei protagonisti della puntata di Belve in onda oggi in prima serata su Rai2. A Fancesca Fagnani l'attore si è raccontato con sincerità, rispondendo con qualche imbarazzo anche alle domande più curiose sulle sue esperienze sul set e sulle doti fisiche che in passato colpirono molto il regista Tinto Brass.

Garko ha ammesso come per lui le scene più ridicole siano quelle di sesso: "Sono scomode, antisesso, c'è tanta gente intorno", ha raccontato, per poi parlare di Senso 45, film erotico del 2001 del maestro del cinema erotico italiano durante il quale si verificò un momento di grande disagio. "Una volta è successo che ero nudo, ma avevo il coprisesso che è una specie di calza" ha ricordato Garko descrivendo la scena di lui che, nudo davanti a un'attrice, si vide arrivare "una ragazza con spruzzino di acqua fredda" chiamata da Brass per ovviare alla situazione.

E sempre a proposito di Tinto Brass, Francesca Fagnani gli ha ricordato la considerazione sulle sue doti fisiche affermate dal regista: "Quando gli hanno chiesto chi fosse l'attore più sessualmente dotato, Tinto Brass ha risposto Gabriel Garko... Addirittura?! Ride pure lei" ha detto la giornalista mentre il suo ospite non tratteneva le risate. Poi il racconto del provino proprio con Brass che ha definito il "più divertente della sua vita".

"Quando ci incontrammo a Cinecità stavamo parlando e a un certo punto mi disse "fammi vedere il cul*". Io rimasi interdetto, ma devo fare un film con lui tutto nudo, ci sta... Non ci sta provando. Mi sono girato... E poi mi disse "fammi vedere il resto"... I contenuti erano importanti? Non erano, sono... Ci sono ancora tutti".

L'anticipazione dell'intervista può essere vista sul sito di RaiPlay