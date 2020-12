Gabriel Garko: "Ho avuto il covid"

In diretta a Live non è la D'Urso Gabriel Garko ha raccontato di aver avuto il covid. "Adesso sono immune, per un po' sono tranquillo, metto sempre la mascherina. Non vedo l'ora di fare un falò con tutte le mascherine".

Garko non ha mai voluto dire di aver contratto il virus: "Io non l'ho voluto dire, ma l'hai detto tu, così lo dico. Non me la sono sentita di dirlo per rispetto di chi ha veramente sofferto, io sono stato 10 giorni in quarantena. Solo per rispetto di chi ha veramente sofferto non ho parlato".