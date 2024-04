Gabriel Garko commenta la gravidanza della sua ex Rosalinda Cannavò

"In questi anni sono maturato tantissimo, ho avuto più tempo per metabolizzare, per guardarmi dentro e, oggi, sono più sicuro di me, più centrato": parla così Gabriel Garko, protagonista della serie di Canale 5 Se potessi dirti addio, sul numero di Chi in edicola questa settimana. L'attore si racconta a quattro anni dal coming out reso in tv dopo che la sua ex Rosalinda Cannavò parlò della propria sofferenza mentre era al Grande Fratello. Da allora tanto tempo è passato e tante situazioni sono cambiate, e la prima gravidanza dell'attrice, incinta del compagno Andrea Zenga, rientra tra queste.

"Sono contentissimo per lei, ci sentiamo per telefono e l'ho chiamata appena l’ho saputo, sono molto legato a lei" confida Garko parlando della maternità della sua ex fidanzata a cui è rimasto legatissimo anche perché proprio dal desiderio di Rosalinda di raccontare la verità su un periodo difficile della propria vita, derivò la decisione dell'attore di parlare della propria affettività: "Ha chiuso un cerchio e, con l’arrivo di un figlio, ne aprirà un altro". Se sono più felici rispetto ai tempi della loro relazione? "Sì, diciamo più sereni", aggiunge Garko.

Parlando di felicità, l'attore dice di preferire più la parola serenità. "Felice? É una parola che non mi piace, direi sereno. Perché la felicità dura un attimo, la serenità è più a lungo termine" spiega l'attore che, tornando sulla scelta di parlare della propria sessualità, dice: "In tante famiglie si parla poco di sessualità, ed è un errore enorme. I tabù sono prima di tutto nostri, la società ne mette tanti perché fanno comodo, ma penso che ciascuno abbia i suoi. Anche perché la parola “normalità” è una cosa stupida: quello che per me è normale magari non lo è per te. Normalità deriva da norma, da regola, ma chi stabilisce quali siano le regole e che cosa sia giusto?". E ancora: "Detto questo, ho scritto un libro (“Il giardino del tiglio”, ndr), in cui parlo di cose che tanta gente ignora, preferisce non parlarne, e cioè il rifiuto della sessualità degli altri, ma penso che siamo arrivati a un punto in cui sarebbe ora di non demonizzare la diversità" prosegue ancora Garko: "Devo confessare che l'ho fatto per me stesso, non per gli altri. Ogni persona deve avere la libertà di fare quello che è meglio per sé. Se fai una cosa con l'idea di essere un modello per gli altri diventi esibizionista, se le fai per te è un sentimento puro". Gabriel Garko, tuttavia, esattamente com'è sempre stato, continua a rappresentare un un sex symbol per le donne, dettaglio che non disdegna affatto: "Sì, è vero, non è cambiato niente, ed è bello che sia così".