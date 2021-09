Gabriel Garko: "Vorrei un figlio, ci sto pensando seriamente"

Il coming out fatto l'anno scorso non ha cambiato le carte in tavola. Gabriel Garko oggi si sente finalmente libero di essere se stesso, senza più mentire, ma resta comunque riservatissimo sulla sua vita privata. L'attore sta vivendo una relazione importante, tanto da dirsi "innamorato" nell'intervista rilasciata a FQ Magazine, ma sul compagno non dice altro. Sul futuro, però, si sbilancia: "Sono una persona estremamente realista ma sto tanto con la testa per aria - ha detto - Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente".

Un desiderio di paternità talmente forte da non volerlo tenere per sé. 49 anni, Garko vorrebbe vivere una tappa importante come quella della genitorialità e probabilmente la persona che ha accanto gli dà tutte le certezze che servono per fare una riflessione seria su questa possibilità. Per lui è iniziato un nuovo capitolo: "Mi ero abituato a indossare tante maschere, un po' per scelta, un po' per costrizione, ma in nessuna stavo davvero comodo - ha spiegato - Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni".

Il dolore per la morte del padre

Nell'ultimo anno Gabriel Garko ha dovuto affrontare anche un grave lutto. Lo scorso aprile è morto suo padre, al quale era legatissimo, un altro colpo da parare, decisamente il più doloroso. "Devo ancora affrontarla in modo sano la sua morte. Non è facile" ha detto, e ancora: "Così come non è stato facile stargli vicino: gli ultimi due ricoveri sono avvenuti in pieno Covid e non poterlo salutare come avremmo voluto è un peso sul cuore".