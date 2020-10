Gabriel Garko e Gabriele Rossi di nuovo insieme: il messaggio sui social

Gabriel Garko rivede Gabriele Rossi. Dopo aver annunciato la fine della loro storia d'amore a Verissimo - e dopo esser stato paparazzato insieme ad un altro ragazzo, ovvero il 23enne Gaetano -, l'attore torinese si immortala insieme al collega a Roma. Occasione è una visita presso la "Accademia Buccellato Rossi", scuola di danza gestita proprio da Rossi sulla Via Aurelia.

Nello scatto pubblicato su Instagram da entrambi, Gabriel e Gabriele sorridono guardando alla telecamera. Sintomo che la rottura non ha lasciato alcun rancore. Era stato proprio Garko a spiegare a Verissimo di esser rimasto in ottimi rapporti con l'ex: "La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro". E oggi sono le immagini a parlare.

Oggi nella vita di Gabriel ci sarebbe un altro uomo: il napoletano Gaetano, con cui è stato paparazzato di recente dal settimanale Chi. Pare che tra i due stia cominciando una relazione a distanza, dal momento che Gabriel vive a Roma e Gaetano lavora allo scalo dell'areoporto di Milano. Sarà finalmente l'uomo giusto per lui?

Gabriel Garko e le altre storie d'amore

Di certo c'è che per la prima volta Garko potrà vivere il suo amore alla luce del sole a differenza di quanto fatto in passato, quando ha amato in gran segreto un misterioso uomo di nome Riccardo: "Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti - ha confessato sempre a Verissimo - Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo". Nessun dettaglio aggiunto sull'identità dell'uomo né eventuali riferimenti che possano far capire di chi si tratta.