Gabriele Rossi scrive a Garko dopo il coming out. L'applauso dei vip, da Grimaldi a Monte

Da qualche anno si parla di una presunta love story tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko. Un' "Amicizia speciale", l'hanno sempre definita le riviste di cronaca rosa, in attesa che l'attore torinese decidesse di fare coming out, rivelando di aver vissuto per anni nella menzogna. E così oggi tra i primi a scrivere a Garko dopo la rivelazione di ieri sera c'è proprio Rossi, pronto a difenderlo a spada tratta su Instagram.

Il messaggio di Rossi arriva in calce al post in cui ieri Garko annunciava che avrebbe fatto rivelazioni una volta ospite della trasmissione. "C'era una volta la verità, che dopo tanto girovagare trovò il sentiero della Giustizia", scrive l'attore, a sua volta ex gieffino. E a chi osa criticare la vita segreta di Gabriel ("Per anni hai finto relazioni sui giornali per essere etero, lo sanno pure i muri", scrive una donna), replica a tono: "Se solo capissi quanto sei fuoriluogo, se solo comprendessi che si sta parlando d'altro. Prova ad imparare l'utilizzo della delicatezza, perché ti gioverà nella vita".

L'applauso dei vip, da Grimaldi a Francesco Monte

Ma quello di Rossi non è l'unico messaggio di sostegno a Gabriel. Tanti i vip che si sono schierati in sua difesa, incoraggiandolo verso una nuova vita finalmente all'insegna della verità. "Evviva la libertà", scrive Eva Grimaldi, ex compagna di Garko a sua volta sposata con una donna, Imma Battaglia, attivista LGBT. E la giornalista Rita Dalla Chiesa aggiunge: "Ti voglio bene Gabriel, stasera sei stato grandissimo". Tra i complimenti anche quelli di Francesco Monte, ex volto delle fiction prodotte dalla casa di produzione Ares proprio come Gabriel.

E' all'insegna della speranza invece il messaggio di Vladimir Luxuria. "Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare?", ha scritto l'attivista LGBT su Twitter, "Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi".