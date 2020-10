Gabriel Garko, la dichiarazione al fidanzato Gaetano in diretta: "Spero non cambi" (VIDEO)

Gabriel Garko pazzo di Gaetano. Ospite di 'Live - Non è la d'Urso', l'attore torinese spende romantiche parole per l'attuale compagno, con cui è stato paparazzato per la prima volta la scorsa settimana. La conoscenza tra i due è agli inizi, ma il sentimento sembra crescere giorno dopo giorno.

Gabriel Garko, la dichiarazione a Gaetano

A microfoni di Barbara d'Urso, Gabriel rivela di essere rimasto spiazzato dalla velocità con cui i fotografi lo hanno pizzicato insieme alla sua nuova fiamma. "Avrei evitato che uscisse subito tutto - dichiara - A Milano c'avevano beccato i paparazzi, a Roma invece mi sono messo in una situazione protetta perché non volevo tornare a casa e perché amo la riservatezza e non certe dinamiche, ma ci hanno beccato lo stesso".

Poi Garko si lascia andare a qualche considerazione sul ragazzo. "E' un ragazzo a cui non interessa la popolarità. E' tranquillo e riservato e spero non cambi sotto questo punto di vista". Gaetano, 23 anni, è un giovane napoletano estraneo al mondo dello spettacolo e lavora allo scalo dell'aeroporto di Milano.

Le vecchie storie d'amore con Riccardo e Gabriele Rossi

Incalzato da d'Urso, Gabriel ricorda poi gli amori passati. Dal misterioso Riccardo a cui è stato legato per 11 anni ("E' stato meraviglioso nel modo in cui mi è stato vicino nonostante la nostra relazione fosse segreta"), al ballerino Gabriele Rossi, con cui ha chiuso di recente una love story ("Siamo ancora in ottimi rapporti"). Quanto alla finta stoia con Adua Del Vesco, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, aggiunge poi: "Io e Adua neanche ci vedevamo: eravamo d'accordo così. "sistono tutt'ora finti matrimoni di miliardari".