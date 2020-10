Gabriel Garko: “Io pagato per fare coming out? Affermazione molto offensiva”

(Gabriel Garko si racconta a Verissimo)

Dopo quel primo coming out lasciato trapelare come “il segreto di Pulcinella” nella ormai nota puntata del GF Vip, Gabriel Garko si è raccontato in modo puntuale nel salotto di ‘Verissimo’. Nell’intervista trasmessa su Canale 5 sabato 3 ottobre 2020, l’attore ha dichiarato apertamente la sua omosessualità, confidando di aver avuto una storia con un ragazzo di nome Riccardo lunga 11 anni, di essere stato insieme all’attore Gabriele Rossi e di frequentare adesso una nuova persona. Nel lungo colloquio con Silvia Toffanin, Gabriel Garko ha anche fatto riferimento alle notizie sul cachet percepito per presenziare in tv e rivelare la sua omosessualità, commentando con fastidio le critiche ricevute.

“Il torto non l’ho fatto a nessuno se non a me stesso”, ha esordito Garko parlando delle bugie raccontate negli anni: “Sono stati fatti commenti del tipo che sono stato pagato per fare coming out: da che mondo è mondo ogni personaggio viene pagato per fare una ospitata televisiva indipendentemente da quello che dice. L’ho trovato molto offensivo, sembra che io dovevo fare beneficenza o qualcosa del genere per dire la verità su me stesso. L’ho trovata un po’ pericolosa come affermazione”.

Perché Gabriel Garo ha fatto coming out adesso

Ma come mai Gabriel Garko ha voluto rivelare la sua omosessualità solo ora? “Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio” ha risposto l’attore: “Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente”.

Gabriel Garko si commuove parlando di Riccardo

Per la prima volta l'attore ha svelato di aver convissuto con il suo primo fidanzato, Riccardo, ma di averlo taciuto a tutti. Ed è stato allora che Gabriel Garko ha fatto fatica a proseguire la conversazione per l’emozione: “Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”, ha raccontato. Commozione anche da parte della padrona di casa Silvia Toffanin che ha rivelato come nelle precedenti interviste con lui abbia sempre evitato di fargli domande sull’amore perché avvertiva una certa ritrosia nell’affrontare un argomento ora, finalmente, non più tenuto nascosto.