Gabriel Garko: "Sono gay da sempre". Poi la frecciatina a Manuela Arcuri

Gabriel Garko torna a ricordare il proprio passato a lungo segnato dalla finzione. L'attore, prossimo a compiere 50 anni, si è raccontato in un'intervista al settimanale Oggi nella quale ha ripercorso un'esistenza fatta di bugie, finti flirt e maschere indossate per piacere a un pubblico che a settembre 2020 ha saputo della sua omosessualità in diretta tv.

"Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa “condanna”: quasi un ergastolo… Un giorno mi sono guardato allo specchio, e al posto della mia faccia ho visto la copertina di un rotocalco che celebrava uno dei miei amori inventati" ha confidato.

Gabriel Garko e la storia con Riccardo

Gabriel Garko aveva già rivelato da qualche tempo di essere gay, ma per la prima volta racconta con grande onestà la sua esistenza “bugiarda” da finto latin lover, fatta di copertine con finte fidanzate e fidanzati veri da tenere nascosti. Questa doppia vita l’aveva spinto 17 anni fa a comprare una villa a Zagarolo (Roma). "Un posto lontano da tutti, dove poter essere me stesso… Avevo una relazione con un ragazzo che si chiama Riccardo. Qui eravamo liberi, anche se quando veniva qualcuno dovevamo nasconderci" ha ricordato: "Invitavo degli amici a cena? A fine serata lui fingeva di andarsene, si faceva mezza passeggiata a poi rientrava. Quando al mattino arrivava la donna delle pulizie, si faceva trovare nel letto della stanza degli ospiti anche se avevamo dormito insieme".

Gabriel Garko, la frecciatina per Manuela Arcuri

Dalla metà degli anni Novanta al 2018 Gabriel Garko ha avuto tre "finte" fidanzate famose: Eva Grimaldi, Adua Del Vesco e Manuela Arcuri, quest'ultima al suo fianco per qualche mese. Al momento del coming out, l'attrice si disse sorpresa dalla rivelazione dell'ex compagno: "Per me è stata una vera storia d'amore. Abbiamo fatto vacanze insieme, dormivamo insieme, come tutte le coppie. Poi ci siamo lasciati, non c'è stato un vero perché. E' stata una scelta presa insieme. Ci sono rimasta male dopo, quando ho scoperto la verità".

Adesso, a proposito della ex, Garko ha preferito sorvolare, non prima di una frecciatina che racconta il suo pensiero: "Non si è ancora liberata da certi condizionamenti. Spero lo faccia presto".