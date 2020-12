"Gabriel Garko fa sul serio e pensa (già) al matrimonio: tutti i dettagli"

L'attore torinese ha già fatto le dovute presentazioni in famiglia: il nuovo fidanzato Gaetano e la mamma si sono conosciuti in un bar a Roma

Chi ha tempo non aspetti tempo. Lo sa bene Gabriel Garko che, stando a quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, starebbe già facendo progetti importanti insieme al fidanzato Gaetano: non solo le dovute presentazioni in famiglia, ma anche i fiori d'arancio nell'aria.

Gabriel Garko verso il matrimonio?

La nuova relazione di Gabriel è stata ufficializzata ad inizio ottobre, poco dopo il coming out arrivato in dirette televisiva al Grande Fratello Vip, ma la coppia starebbe già pensando alle nozze. L'importanza della relazione trova indizio nel pomeriggio all'insegna degli affetti organizzato da Garko: l'artista torinese ha trascorso alcune ore insieme alla sua metà e alla mamma a Roma, prima gustandosi un pranzo in compagnia, poi facendo tappa al bar. Un po' di spensieratezza, sì, ma sempre all'insegna delle prevenzione: tutti e tre, infatti, erano ben muniti di mascherina nel rispetto delle norme anti-contagio.

Chi è Gaetano, nuovo fidanzato di Gabriel Garko

Gaetano, 23 anni, è entrano nel cuore dell'attore da qualche mese. Ventitré anni, è un giovane napoletano estraneo al mondo dello spettacolo e lavora allo scalo dell'aeroporto di Milano. "E' un ragazzo a cui non interessa la popolarità - ha detto di lui - E' tranquillo e riservato e spero non cambi sotto questo punto di vista". E ancora: "Avrei evitato che uscisse subito tutto. A Milano c'avevano beccato i paparazzi, a Roma invece mi sono messo in una situazione protetta perché non volevo tornare a casa e perché amo la riservatezza e non certe dinamiche, ma ci hanno beccato lo stesso".

Tutti gli amori di Gabriel Garko

Per Garko, dunque, il momento sarebbe aureo dal punto di vista sentimentale. Dopo la fine della relazione con Gabriele Rossi, con cui comunque è rimasto un buon rapporto, e con alle spalle una relazione importante con un misterioso uomo di nome Riccardo con cui ha condiviso diversi anni della sua vita in totale segreto, ora l'ex divo delle fiction è pronto a gridare il suo amore alla luce del sole.