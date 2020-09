È morto il cavallo di Gabriel Garko: “Era un pezzo del mio cuore”

Gabriel Garko ha condiviso con i follower il grande dolore per la morte di Othello, cavallo a cui era molto affezionato. “Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore. Fai buon viaggio Othello, e grazie”, ha scritto l’attore a corredo dell’immagine che lo mostra con l’animale a cui era particolarmente affezionato.

Gabriel Garko e l'amore per gli animali

Gabriel Garko ama molto gli animali ed è anche per questa sua passione che vive in una villa con scuderia a Zagarolo, in provincia di Roma. In un’intervista l’attore ha raccontato il motivo della sua predilezione per gli animali in generale e per i cavalli soprattutto, fonte di una serenità che riescono a infondergli anche nei momenti più cupi. In quell’occasione Garko spiegò di avere tre cani, due gatti, un acquario con numerosi pesci e, appunto, due cavalli, uno di questi era Othello. I cani sono Afrodite, una femmina di razza alana, un coker e un pastore lupo di nome Adragon.