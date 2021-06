Gabriel Garko completamente nudo allo specchio, il tatuaggio è osé

Gabriel Garko osé su Instagram. In queste ore l'attore torinese ha deliziato i follower con una foto in cui si è mostrato completamente nudo. Oltre diecimila i like collezionati dal post in un'ora, con complimenti arrivati da gente comune e colleghi. Una fotografia in déshabillé, con pettorali (scolpitissimi) in bella vista e scattata poco prima di entrare in doccia. Così Gabriel si è immortalato via social, spingendo l'inquadratura al limite dell'inguine per provocare i fan e dando sfoggio di un tatuaggio mai svelato. "Allenamento fatto… e ora doccia", scrive in didascalia.

Per Garko è un momento di rinascita. Dopo il coming out arrivato lo scorso ottobre (e la storia d'amore chiusa con il giovane fidanzato Gaetano), oggi il divo delle fiction è pronto ad immergersi in nuovi progetti professionali. "Sto vagliando diverse proposte e a breve inizieranno le riprese di un film dove reciterò assieme a Nicolas Cage, Eric Roberts e John Malkovich - ha dichiarato di recente - I cliché che un attore omosessuale smetta di lavorare non hanno più motivo di esistere".