Gabriel Garko finalmente allo scoperto: il nuovo fidanzato è Gaetano (FOTO)

Dopo il coming out delle scorse settimane, iniziato al Grande Fratello Vip e finito a Verissimo, Gabriel Garko comincia ad amare alla luce del sole. E, soprattutto, viene già paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di un amico speciale: Gaetano, 23 anni, napoletano, che lavora allo scalo dell'aeroporto di Malpensa a Milano.

Chi è Gaetano nuovo fidanzato di Gabriel Garko

Nelle foto pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, l'attore torinese e il ragazzo vengono immortalati per strada, complici e sorridenti. Leggenda vuole che Gaetano nella vita abbia due miti: Garko, appunto, e Salvatore Esposito di Gomorra. Se son rose fioriranno, di certo c'è che lo stesso Gabriel aveva raccontato di essere alle prese con una frequentazione durante l'intervista a Verissimo.

Il futuro di Gabriel sarà alle prese con una relazione a distanza? Chissà. Intanto l'attore vive già 'in trasferta': dopo il coming out, infatti, ha preferito non tornare nella famosa villa di Zagarolo, ma alloggiare nello stesso residence in cui si trovano le amiche Eva Grimaldi ed Imma Battaglia. E' un momento particolare per l'artista, che vuole vicino i suoi affetti più cari. Non è un caso che nelle foto del settimanale Chi ci siano anche loro due.

Le storie d'amore di Gabriel Garko con Gabriele Rossi e Riccardo

Non ci sarebbe più spazio dunque per l'ex Gabriele Rossi, con cui lo stesso Garko aveva confermato di aver concluso una relazione. Proprio qualche giorni fa, inoltre, l'attore avveva parlato per la prima volta di un'importante storia d'amore appartenuta al passato, quella con un uomo di nome Riccardo, sempre vissuta nell'ombra. "Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti - ha ricordato - Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo". Ma ora non è più tempo di nascondersi.