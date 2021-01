Gabriel Garko in ospedale con la flebo: "Va tutto bene"

L'ultima storia Instagram di Gabriel Garko solleva un velo di mistero sulle sue condizioni di salute e allarma i fan. L'attore si mostra sul lettino dell'ospedale - o comunque di una clinica o studio medico - mentre fa una flebo.

"Oggi flebo, ma va tutto bene" assicura l'attore, che tranquillizza i follower con il suo sorriso. Dall'aspetto è in forma, resta però il dubbio sul perché si trovi li. Solitamente la somministrazione endovenosa si utilizza in casi di disidratazione, per somministrare farmaci, rimpiazzare fluidi oppure trasfondere sangue. Qualsiasi sia il motivo, certamente sarà Garko - che sui social ama avere un filo diretto con i suoi fan - a chiarire tutto.

Gabriel Garko: "Ho avuto il Covid"

Potrebbe esserci qualche strascico del Covid dietro alla necessità di fare la flebo? Gabriel Garko è stato colpito dal virus mesi fa, ma senza gravi sintomi: "Adesso sono immune, per un po' sono tranquillo - aveva detto a dicembre a Live non è la d'Urso - metto sempre la mascherina. Non vedo l'ora di fare un falò con tutte le mascherine".

Sotto le immagini pubblicate da Gabriel Garko su Instagram