Gabriel Garko 'benedice' Rosalinda e Zenga: le sue parole sui social

L'ultimo Grande Fratello Vip è stata una vera e propria rivoluzione nelle vite di Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò: proprio all'inizio del reality show, infatti, i due attori hanno ammesso pubblicamente che la loro vecchia storia d'amore era in realtà una strategia mediatica dietro cui si celava l'omosessualità dell'attore. E oggi che Rosalinda ha ritrovato l'amore tra le braccia di Andrea Zenga, conosciuto in questi mesi proprio nella Casa del reality show di Canale 5, Garko è il primo a benedire questa nuova coppia.

Garko benedice Adua e Zenga

La 'benedizione' di Gabriel arriva via Instagram, dove l'artista torinese condivide uno scatto in cui si immortala accanto ai due e scrive: "Da amico, vi auguro il meglio". In sottofondo al post, il brano Liberi di Sognare di Gianluca Grignani, simbolo di tutto l'appoggio dato ai novelli fidanzatini.

Un gesto apprezzato dalla stessa Rosalinda, che poco dopo ricondivide il post: "I veri amici. Grazie alla vita per avermi donato un amico come te", digita emozionata.

La (finta) storia d'amore tra Adua e Garko

Garko e Rosalinda hanno finto una relazione ai tempi in cui condividevano il set di alcune fiction prodotte dalla Ares Film, casa di produzione che ha collaborato per molto tempo con Mediaset con fiction di successo come Le Tre Rose di Eva. I due hanno fatto ufficialmente coppia per tre anni fino alla fine del 2017, ma solo lo scorso ottobre hanno rivelato che la loro storia d'amore altro non era che una messinscena: "Una favola bellissima, ma pur sempre una favola", come l'ha definita lui.

Oggi Rosalinda è innamorata di Andrea, figlio dell'allenatore Walter Zenga, che ha incontrato proprio nel loft di Cinecittà. E' proprio per amore nei suoi confronti che ha lasciato l'ex fidanzato Giuliano, con cui aveva una relazione prima di entrare nella Casa. Zenga invece era single dopo la rottura con influencer Alessandra Sgolastra, accanto alla quale partecipò a Temptation Island.