Gabriel Garko rompe il silenzio dopo il coming out: "Camminerò con le mie gambe, ma non sui tacchi"

"Un grazie speciale, perché ora grazie al vostro sostegno reimparerò a camminare con altre gambe... e non ho detto tacchi (per i più maligni)". Così Gabriel Garko torna a rivolgersi al pubblico dopo il coming out arrivato ieri sera in diretta al Grande Fratelo Vip. Un messaggio pragmatico ed ironico, che si conclude con la promessa di vivere sempre nella verità d'ora in poi.

Garko ha fatto coming out ieri durante un incontro con Adua Del Vesco nella trasmissione di Canale 5. L'attore ha ammesso che la love story con la collega era tutta una montatura ideata al fine di celare la sua omosessualità. "Ormai era il segreto di Pulcinella - ha dichiarato - Ma a me ora non interessa rivelare il segreto di Pulcinella, quanto spiegare perché lo è stato". L'intera storia verrà raccontata dall'artista torinese a Verissimo il prossimo 3 ottobre sempre su Canale 5.

Gabriel Garko contro Zorzi

Va precisato che il riferimento ai tacchi sembra andare dritto dritto al siparietto messo in piedi dopo la puntata da Tommaso Zorzi. L'influencer e concorrente del Gf Vip, infatti, ha indossato un paio di tacchi a spillo mimando un'ipotetica puntata di 'Live - Non è la d'Urso', talk di gossip condotto da Barbara d'Urso. "Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?", ha detto scatenando le critiche della rete, che ha giudicato inopportune le sue parole di scherno.