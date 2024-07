Gabriele Corsi, l'appello ai colleghi: "Chi fa le pulizie e i commessi meritano rispetto". Il discorso è virale

La famosa frase "il cliente ha sempre ragione" è veritiera sì o no? Proprio su questo tema, che si estende a tutti quei lavoratori che hanno a che fare con il servizio al pubblico, Gabriele Corsi, conduttore e componente del Trio Medusa, ha condiviso su X una riflessione. Troppo spesso per maleducazione, mancanza di voglia, disinteresse vengono meno le basi dell'educazione.

"Ripetiamo tutti insieme", ha scritto su X, "Chi fa le pulizie, i commessi, le cameriere, chiunque lavori in un’attività aperta al pubblico, non è invisibile. Non salutare, non ringraziare, non rientra nei diritti del cliente. Che non ha sempre ragione. Soprattutto se si dimostra un cafone".

Parole che hanno trovato ampio consenso tra gli amanti dei cinguettii. "Condivido ogni parola!! Grazie Lele per metterlo in evidenza, non è mai abbastanza il ricordarlo!", qualcuno coglie l'occasione per sottolineare che però spesso anche dall'altro lato non sempre c'è cortesia: "No, il cliente non ha sempre ragione, ma ci sono molti esercenti scortesi e a volte aggressivi. Educazione e gentilezza da ambo le parti, magari".